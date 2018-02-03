Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, güvenlik korucusu eşini öldürdükten sonra intihar etti.



AA'nın haberine göre, Üçyol köyünde ikamet eden güvenlik korucusu 44 yaşındaki İsmail K. , henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi 40 yaşındaki Melek K.'yı silahla vurdu. K., daha sonra aynı silahla intihar etti.



Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince çiftin öldüğü belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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