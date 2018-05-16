Bereket ayı olan Ramazan ayı, müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılandı. 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs itibariyle başladı. İlk orucun bugün tutulduğu Ramazan ayının ilk iftarı saat kaçta olacak? Batman'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Batman imsakiyesi...

BATMAN İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayı, yapılan ilk sahur ile başladı. İlk orucun bugün tutulduğu Batman'da iftar saati merak konusu oldu. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Batman'da iftar vakti 19:26 olarak görülüyor. Batman' da 19:26'da okunacak akşam ezanı ile ilk oruçlar açılacak.

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Batman yarın gece 2. sahura kalkacak. Batman sahur vakti 03:19 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Batman'da 03:19 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

BATMAN ON BİR AYIN SULTANINA HAZIR

Batman Belediyesince ramazan ayı boyunca 30 mahallede birer gün kurulacak iftar çadırında 5 bin kişiye iftar yemeği verilecek, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve her gün 10 bin ekmek dağıtılacak.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu vurguladı.

Belediye olarak sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaç sahibi her vatandaşın sofrasına katkı sunacaklarına işaret eden Aksoy, Batman'da uzun yıllar kurulmayan iftar çadırlarını geleneksel hale getireceklerini aktardı.

Aksoy, şöyle konuştu:

"Günde toplam 5 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek. Yemeğin yanı sıra dondurma, çay, su ve şerbet ikramı da yapılacak. İftar yemeği dağıtımından bütün vatandaşların faydalanabilmeleri için tedbir alınacak."

Çocukları da unutmadıklarını belirten Aksoy, ramazan ayı boyunca çocuklara da iftar çadırlarında elmalı şeker, pamuklu şeker ve çeşitli hediyeler dağıtacaklarını söyledi.

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