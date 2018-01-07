Batman'da kan donduran olay: 2 ölü

Batman'da, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta Afganistan uyruklu bir erkek cesedinin bulunmasının ardından aynı sokakta arama yapan polis bir cesede daha ulaştı.

Olay iddiaya göre şöyle öğrenildi:

Kiraya verdiği ve uzun zamandan beri kiracıların uğramadığı eve giren ev sahibi, evin banyosunda battaniyeye sarılı bir cesetle karşılaştı. Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nın haberine göre, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve aylar önce öldürüldüğü belirlendi. Çevrede arama yapan polis bir gün sonra yan evde bir ceset daha bulundu. Cesedin 10 yaşında zihinsel engelli bir çocuğa ait olduğu ve bir gün önce cesedi bulunan babanın oğlu olduğu tespit edildi.

EVDEN KOKU GELİYORDU

Evi kiraya verdiği Afgan uyruklu kişilerin, 3 aydır uğramadığını söyleyen ev sahibi Sadullah Yüce, koku üzerine kilitli kapıyı kırdığını ve evin banyosunda battaniyeye sarılı bir cesedi bulduğunu belirtmişti.

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