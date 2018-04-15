Kaza bugün saat 21.10 sıralarında Batman-Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit T. yönetimindeki özel otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Agit T. olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta da ismi öğrenilemeyen bir kişi Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kazada çoğu çocuk toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, Batman´daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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