Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde 4 yıldır devam eden kırkayak istilası çileye dönüştü. Her taşın altından, evden ve ahırdan çıkan kırkayak nedeniyle köylüler korkudan uyuyamıyor.
İHA'nın haberine göre, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü kırkayaklar tarafından istila edildi. Köyde hemen her taşın altından, evlerden ve ahırlardan kırkayak çıkıyor. Köy sakinleri, ne yapacaklarını bilmiyor. Köylüler, hastalık endişesi yaşadıklarını belirterek, kırkayakların temizlenmesi için yardım bekliyor. Yaşadıkları mağduriyeti ve yaptıkları uğraşı anlatan köy sakinlerinden Faris Kardaş, "Köyümüzde kırkayak böcekleri var. Başımıza bela oldular. Sabahtan akşama kadar işim bu böceklerle uğraşmak. Evimin içine giriyorlar. Çocukların kulağına girer diye çok korkuyoruz. Yetkililerden bir ilaçlama yapmalarını istiyoruz. Süpürüyorum, süpürüyorum bitmiyorlar. Bu böcekleri ezdiğimizde çok koku yapıyorlar. Onların kokusundan yatamıyoruz" dedi.
Kırkayak böceklerinin ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede 2 defa köylerine musallat olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Ekrem Kardaş, "Kırkayaklar senede 2 defa köyü basıyor. Köylüler bu böcekleri temizlemekten perişan oluyor. Bu böcekler gündüzleri kaybolup geceleri çıkıyor. Gece ilaçlama yapıldığı zaman gündüzleri ölen böcekler temizleniyor. Yetkililerden isteğimiz bu soruna bir el atsınlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
"GÜCÜMÜZ YETMİYOR"
Kırkayak böceklerinin köylerinin çilesi haline geldiğini belirten Hakkı Kardaş, "Kırkayak böcekleri ilkbahar ve sonbaharda genellikle çıkıyorlar. Çıktıkları zamanda 2-3 ay onlarla mücadele ediyoruz. Köyümüzü kalabalık bir şekilde sarıyorlar. Evlerin içine giriyorlar. Yemeklerin içine giriyorlar. Pis bir kokuları var. Yetkililerden yardım istiyoruz ama zararlı olmadıklarını söyleyip yardım etmiyorlar. Hiç olmasa mücadelelerinde kullanabileceğimiz ilaç desteği verseler iyi olur. Kendi imkanlarımızla ilaç alıyoruz hepsi bitmiyor. İlaçlamadan sonra sabah onları süpürmek zorunda kalıyoruz. Bu böceklerin pis kokuları var. Akşam ezanıyla çıkıyorlar güneş çıkıncaya kadar bu böcekler tüm evleri sarmış oluyorlar" şeklinde konuştu.
Köy sakinlerinden Abdurrezzak Kaya ise kırkayak böceklerinden dolayı gece yatmaya korktuklarını söyledi. Kaya, "Akşam evlerin etrafını ilaçlıyoruz. İlaçlamaya gücümüz yetmiyor. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Mide bulandırıcı bir böcek kokuları çok kötüdür. Bu böcekler yemeklerimizin içine giriyorlar" ifadelerini kullandı.
"KÖYDEN TAŞINMA AŞAMASINA GELDİK"
Kırkayak böcekleri yüzünden köyden taşınma aşamasına geldiklerini belirten Abdullah Kardaş, "Derdimiz anlatılamayacak durumdadır. Bu başımıza gelenler bugünlük değildir. 4-5 senedir bu haldeyiz. Yemek yerken önümüze böcek düşmemesine hasret kalmışız. Tavandan yemeklerimizin üstüne düşüyorlar. Duvarlardan vücudumuzun üzerine düşüyorlar. Yani acayip bir şey başımıza gelmiş. Köyü terk etme derecesine geldi. Yetkililerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.
Beş seneden fazladır böceklerle uğraştıklarını ifade eden Delal Kardaş, "Bu böcekler bölük bölük geliyorlar. İlk başta köyün yukarı mahallesine şimdi ise bizim evlere de gelmişler. Çocuklarımın yemeklerini sorunsuz bir şekilde önlerine bırakmaya hasretiz. Öğle yemeklerini verdim çocuğum böceğin ekmeğin üstünde olduğunu söyledi. Yemeklerin içine de giriyordular. İçine girdikleri yemeği dökmek zorunda kalıyoruz. Sabahları da var ama akşam daha çoktur. Bize bir çare bulunmasını istiyoruz. İlaç da atıyoruz, bitmiyorlar. Kırkayak böceği torunumun boynunun üstündeydi mosmor olmuştu. Yetkililerin bir çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.