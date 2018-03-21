Batman'da Nevruz tertip komitesi ve HDP Batman İl Başkanlığı tarafından halaylarla başlayan Nevruz etkinliği sonrası kısa süreli gerginlik çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre, çÇıkan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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