Edilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan PTT binası önünde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet üzerinde bulunan kişi yada kişiler tarafından PTT binası önünde park halinde bulunan araçlara ses bombası atıldı.

İHA'nın haberine göre; atılan bomba sonucu çevredeki vatandaşlarda panik oluşurken, olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti. Ses bombası atan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri soruşturma başlattı.

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