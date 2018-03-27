Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde ağırlığı tonlarca olan kayalar, yerinden koparak köye doğru yuvarlandı. Yağmur ile birlikte kayaların yerinden koparak evlere doğru yuvarlanması köylülere korku dolu anlar yaşatıyor.
İHA'nın haberine göre, kayaların evlere varmadan durması olası bir facianın önüne geçerken, köylüler bu korku ile yaşamanın kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Yağmurlu ve fırtınalı günlerde böyle tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını belirten köy sakinleri iki günde bir köyün üç tarafından kayaların yuvarlandığını söyledi. Köylüler, sabah akşam kayaların yuvarlandığını ve gece yatarken bile tedirgin olduklarını belirterek, bazı akşamlar ise korkudan yatamadıklarını ifade etti. Köylüler korkudan dağın eteğindeki evleri boşalttı.
"KORKUDAN YATAMIYORUZ"
Boğaz Köyü Muhtarı Abdülhakim Önal, "Şuan gördüğünüz gibi bu mezar taşların çoğu kırılmış. Gelen taş ve kayalardan dolayı hepsi kırılmış. Bu mezarlıkların etrafını tel ve direklerle ördük ama kayalar onları bile yıkıyor gelen taşlardan dolayı. Buradan yetkililere sesleniyorum bu köyümüze bir önlem almaları için ricada bulunuyoruz. Köyümüzün bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda kış ve bahar aylarında özellikle yağmur ve kar yağdığı zaman çok korkuyoruz, korkudan akşamları bile yatamıyoruz. Gördüğünüz bu taşlar dağlardan koparak köye doğru geliyor. Tonlarca ağırlıktaki kayalar mesafe olarak 30 metreye kadar evlerimize yakınlaştı.
1976 yılında dönemin köy muhtarı olan Yusuf Tuncer, gelen taşlardan dolayı afet müdürlüğüne bir dilekçe vermiş o dilekçe ile Batman'da 19 haneye ev yapılarak tehlikeden dolayı yeni evlerine taşınmışlar. Gördüğünüz gibi yukarıda olan evlerin hepsi bomboş, boşaltılmış Batman iline gitmişler. Yaklaşık bir hafta önce bir keşif heyeti köyümüze geldi bir takım incelemelerde bulunduktan sonra köyün arka taraflarında yani tehlike arz eden kayalıkların olduğu bölgeden köyün diğer ucuna kadar yaklaşık 20 metre genişliğinde kanalın olması gerektiğini söylediler. Ancak buna rağmen köyümüze kanal yapılmadı. Yetkililere sesleniyoruz, yapılan inceleme sonrasında alınan kararların uygulanmasını istiyoruz" dedi.
Köy sakinlerinden Hasan Önal, Hava Bulca ve Mustafa Altun tonlarca ağırlıktaki kayalardan çok korktuklarını ve çocukları ile akşamları yatamadıklarını söyledi. Köylüler, yağmur yağdığı zaman herkesin korkudan dışarı çıktığını belirtti.
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