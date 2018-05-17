Batman bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Batman'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Batman'da iftar ve sahur vakitleri...

Batman iftar saati kaçta? (Batman iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Batmanlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Batman'da iftar saat 19:26'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19:27 olacak. Böylelikle 2. oruç ta bitmiş olacak.

Batman sahur ve imsak saati kaçta? (Batman sahur vakit)

Batman'da bugün sahur 03:19'a kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:17'ye kadar olacak. İmsak saat 03:17'de gerçekleşecek.

BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Batman Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Batman için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:20 04:58 12:18 16:07 19:26 20:57 2 17.05.2018 Perşembe 03:19 04:57 12:18 16:07 19:27 20:58 3 18.05.2018 Cuma 03:17 04:56 12:18 16:08 19:28 21:00 4 19.05.2018 Cumartesi 03:16 04:56 12:18 16:08 19:28 21:01 5 20.05.2018 Pazar 03:15 04:55 12:18 16:08 19:29 21:02 6 21.05.2018 Pazartesi 03:14 04:54 12:18 16:08 19:30 21:03 7 22.05.2018 Salı 03:13 04:54 12:18 16:08 19:31 21:05 8 23.05.2018 Çarşamba 03:12 04:53 12:18 16:09 19:32 21:06 9 24.05.2018 Perşembe 03:11 04:52 12:18 16:09 19:33 21:07 10 25.05.2018 Cuma 03:10 04:52 12:19 16:09 19:33 21:08 11 26.05.2018 Cumartesi 03:09 04:51 12:19 16:09 19:34 21:09 12 27.05.2018 Pazar 03:08 04:51 12:19 16:10 19:35 21:10 13 28.05.2018 Pazartesi 03:07 04:50 12:19 16:10 19:36 21:11 14 29.05.2018 Salı 03:06 04:50 12:19 16:10 19:36 21:13 15 30.05.2018 Çarşamba 03:05 04:49 12:19 16:10 19:37 21:14 16 31.05.2018 Perşembe 03:04 04:49 12:19 16:10 19:38 21:15 17 01.06.2018 Cuma 03:04 04:48 12:19 16:11 19:39 21:16 18 02.06.2018 Cumartesi 03:03 04:48 12:20 16:11 19:39 21:17 19 03.06.2018 Pazar 03:02 04:48 12:20 16:11 19:40 21:18 20 04.06.2018 Pazartesi 03:02 04:47 12:20 16:11 19:40 21:18 21 05.06.2018 Salı 03:01 04:47 12:20 16:12 19:41 21:19 22 06.06.2018 Çarşamba 03:00 04:47 12:20 16:12 19:42 21:20 23 07.06.2018 Perşembe 03:00 04:46 12:20 16:12 19:42 21:21 24 08.06.2018 Cuma 03:00 04:46 12:21 16:12 19:43 21:22 25 09.06.2018 Cumartesi 02:59 04:46 12:21 16:13 19:43 21:23 26 10.06.2018 Pazar 02:59 04:46 12:21 16:13 19:44 21:23 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:58 04:46 12:21 16:13 19:44 21:24 28 12.06.2018 Salı 02:58 04:46 12:21 16:13 19:45 21:25 29 13.06.2018 Çarşamba 02:58 04:46 12:22 16:14 19:45 21:25 30 14.06.2018 Perşembe 02:58 04:46 12:22 16:14 19:46 21:26

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER