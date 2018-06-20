Batman'ın 15 bin kişilik modern stadı yeni sezona hazır

80 milyon lira kaynakla kente kazandırılan stadyum ile spor tesisleri, yeni sezonda başta Batman Petrolspor olmak üzere tüm amatör spor kulüplerinin kullanımına sunulacak. Son derece modern inşa edilen stadyumda standartlara uygun ışıklandırma sistemi, kafeterya, oturma alanları, büfe, banyo ve tuvaletlerin yanı sıra açık ve kapalı otopark bulunuyor.
VALİ DENİZ: GENÇLERİMİZE YÖNELİK BİR HİZMET
Batman Valisi Ahmet Deniz, stadyumun kentin çehresini değiştirdiğini söyledi. Stadın kentin en modern yapılarından biri olduğuna işaret eden Deniz, kent merkezindeki 26 bin metrekarelik eski stadyum alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği doğrultuda "millet bahçesi"ne dönüştürüleceğini, böylece kentin rahat bir nefes alacağını belirtti.
Batman'ın altyapı, üstyapı, eğitim ve spor gibi hemen her alanda adeta dönüşüm yaşadığını vurgulayan Deniz, "Batman gerçekten son yıllarda hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. 15 bin kişilik stadın yanında bir de olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti bitti. Bunların tamamının bedeli 80 milyon lira civarında. Bu, gençlerimize yönelik bir hizmet. Gençlerimiz spor yapsın, sporcu yetişsin arzusundayız." diye konuştu.
Her türlü imkanı gençlere sunmak istediklerini dile getiren Deniz, Batman'ın spor yapan, spor kültürü olan bir şehir olmasını istediklerini aktardı. "Tek derdimiz hizmet" diyen Deniz, halkın parasının halka yönlendirildiğinde çok güzel hizmetlerin ortaya çıktığının görüldüğünü ifade etti. Deniz, vatandaşın bundan büyük memnuniyet duyduğunu anlatarak, en büyük dertlerinin vatandaşa en güzel hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.
SEYREK: BATMAN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
19 Mayıs Spor Kulübü Başkanı Osman Seyrek, kente modern bir stadyum kazandırılmasının eski stat alanının "millet bahçesi"ne dönüştürülecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.
"Batman gibi bir şehirde 15 bin kişilik bir stadyumun yeni sezonda açılıyor olması, kentte büyük bir heyecan yarattı." diyen Seyrek, bunun önemli bir yatırım olduğunu aktardı.
Seyrek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Batman halkına müjdesi ve güzel bir hediyesidir. Spor camiası olarak biz bu durumdan son derece memnunuz. Şimdiki stadın 'millet bahçesi' olmasıyla Batman çok daha güzel olacak." şeklinde konuştu.
Batmanlı sporseverlerden Kudbettin Barlak, kente yapılan spor yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.
"Yeni stat Batman'ın değerine değer katmıştır, Batman'ın marka değerini yükseltmiştir" ifadelerini kullanan Barlak, eski stadın yerinin de "millet bahçesi"ne dönüşecek olmasından sevinç duyduklarını aktardı.
Barlak, bölgenin bu tür proje ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Eski stadın yetersiz kaldığını anlatan Baran Yalpa da yeni stadyumun yapılmasının çok iyi olduğunu, modern statta artık tribünlerin dolacağını belirtti.
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