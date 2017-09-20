Batman Petrolspor, Göztepe'yi Türkiye Kupası'nda eledi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Batman Petrolspor, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Konuk ekip maçın 31. dakikasında Axel Ngando ile 1-0 öne geçti. Batman Petrolspor ise 44. dakiakda Celal Aras'ın attığı golle skoru eşitledi ve mücadelenin ilk yarısı eşitlikle geçildi.

Batman Petrolspor, 65'te Emre Aydın, 67'de Muhammet Uyanık'ın attığı gollerle 3-1'lik skorla zafere ulaştı ve bir üst tura yükseldi.

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