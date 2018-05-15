Batman’da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Batman’da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Batman sahur vakti…

BATMAN SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Batman’da sahur vakti (imsak) 03:32 olarak görülüyor. Batman’da saat 03:32’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

ZABITA'DAN RAMAZAN ÖNCESİ DENETİM

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri günlük denetimlerinin yanı sıra, Ramazan ayına özel denetimlerine başladı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında halkın günlük tüketiminde önemli yer tutan gıda ürünlerinin üretim ve satış merkezlerinin denetimlerine başladı. Halk sağlığının gözetildiği denetimlerde Belediye Zabıta ekipleri, ilk denetimlerini fırınlarda gerçekleştirdi. Ekipler, fırınların hijyenik koşullarından, ekmeklerin gramajlarına değin bir çok konuda incelemelerde bulundu. Ani baskınlarla fırınlardaki durumu tek tek not alan belediye zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası, havalandırma tertibatı, iş yerinin genel temizliği, un çuvalı paleti, haşere ile mücadele gibi mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak kontrollerde bulundu. Yapılan denetimlerde geçekleştirilen kontrol sonuçlarını raporlayan zabıta ekipleri, gerekli koşulları taşımayan ya da eksikleri bulunan iş yerleri hakkında cezai işlemler uygulayacak. Başlatılan denetim ve kontrollerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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