Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlar, adliyeye girişlerinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaret etti.

İHA'nın haberine göre, Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntülerin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan özel ekip, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi. Kızlar, adliye girişinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaretler savurdu. Kameralara konuşan kızlardan E.K. basına yansıyan haberlerin yalan olduğunu savundu.

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