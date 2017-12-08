CHPİ'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Peki, görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında? İşte Battal İlgezdi hakkında merak edilenler...

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Battal İlgezdi 11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu ilde okuyan İlgezdi, ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Ticaret hayatına aile şirketlerinde başladı. Siyaset hayatını SODEP'de sürdüren İlgezdi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 7 yıl süre İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldı. Seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in ilk belediye başkanı seçilen Battal İlgezdi, 30 Mart 2004 Yerel Seçimleri'ni de kazanarak ikinci kez Ataşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Cumhuriyet Halk Patisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

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