Görevden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin haksız mal edinme ve gizleme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 12 yıla, Ataşehir Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde vekaleten müdür İrfan Birinci, Buz İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.'nin eski yetkilisi temsilcisi Uğur Atalay'ın da bulunduğu 5 şüphelinin ise "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

YAYIN YASAĞI TALEBİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Battal İlgezdi ve diğer sanıklar katılmazken İlgezdi'yi avukatı temsil etti. Sanıklardan Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar hastalıkları sebebiyle rapor sunarak duruşmaya katılmazken mazeretli kabul edilmeleri istendi. Battal İlgezdi'nin avukatı Ali Diren, müvekkilinin kişilik haklarının korunması yönünden yargılamanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını talep etti. Müvekkilini gelecek celse hazır edeceğini ve savunma yapmasını sağlayacağını da ekledi.

MAHKEMEDEN YAYIN YASAĞI KARARI

Mahkeme, yargılamanın genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda kapalı yapıldığını ancak dava konusu olayda bu koşulların bulunmadığını belirterek talebi reddetti. İlgezdi'nin Belediye Başkanı sıfatıyla hakkında bazı basın yayın organlarında haber yapıldığını, bu yayınların dava konusuyla ilgili olduğu ve İlgezdi'nin bu yayınlarla ilgili şikayette bulunduğunu belirten mahkeme, açık duruşmanın içeriğinin sanık ile aile yakınlarının saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olabileceğinden duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayınlanmasının yasaklanmasına karar verdi.

3 SANIĞA ZORLA GETİRME KARARI

Sanıklar İlgezdi ve Uzunlar'ın mazeretlerini kabul eden mahkeme, tebligata rağmen gelmeyen aralarında Ataşehir Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde vekaleten müdür İrfan Birinci'nin de bulunduğu 3 sanığın gelecek celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 2015 yılında hakkında usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştikleri üzerine çıkan haberler üzerine kendileri, çocukları ve haberleri yapanlar hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Battal İlgezdi'nin 2009 yılından 2015 yılına kadar, kendisi ve 2. kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 TL, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin Euro'nun kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği anlatıldı. Battal İlgezdi'nin kızı adına kayıtlı iki gayrimenkulün parasal kaynağının da tespit edilemediği belirtilen iddianamede, belediye tarafından Buz İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.'ye ihaleyle yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı kaydedildi.

İLGEZDİ'YE 12 YILA, DİĞER SANIKLARA 7'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede Battal İlgezdi'nin, "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından 12 yıla kadar hapsi istenirken, iş adamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu hakkında ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca İlgezdi'nin cezalandırılması halinde kamu hizmetlerinden yasaklanması da talep etti.

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