Batuhan Buğra Eruygur kimdir? Survivor yarışmasına sonradan katılan Batuhan Buğra Eruygur'un hayat hikayesi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Gönüllüler takımının hırslı kişileri arasında olan Batuhan Buğra Eruygur kimdir, kaç yaşındadır? İşte Batuhan Buğra Eruygur'un hayat hikayesi...

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Buğra Eruygur 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri

Fakültesi'nde bitirdi ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun,

Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında katıldığı yarışmada 7.98'lik derecesi ile 60 metre engelli Türkiye Salin 2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

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