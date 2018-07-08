Bu yıl Balkan Salon şampiyonluğu kazanırken 60 metre engelli rekorunu yenileyen Batuhan Eruygun, açık havada da büyükler rekorunu ele geçirdi. Milli atlet, Bursa'daki Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelliyi Türkiye atletizm tarihinde 14 saniyenin altında koşabilen ilk atlet oldu. Batuhan Eruygun, Bursa´daki Türkiye Şampiyonası´nda 110 metre engelli seçmesinde 14.10´luk bir derece yaparken, finalde 13.99 ile rekorun sahibi oldu. Eruygun, 13.99´luk derecesiyle Türkiye şampiyonu olduğu gibi 2011´den kalma Çağlar Kahramanoğlu´na ait eski rekoru da ele geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre Batuhan Eruygun, yıldız gençlerde de ilk 13 saniye koşan isim olduğunu belirterek, "Ayrıca daha önce de 60 metre engellide 8 saniyenin altına ilen ilk Türk sporcu oldum. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Bundan sonra ilk hedefim Avrupa barajı olan 13.85'i geçerek şampiyonaya katılmak" dedi.

Daha önce Türkiye rekoruyla birlikte Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getiren Batuhan Eruygun, 22 Temmuz'da Balkan Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.