Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Batuhan Karadeniz'i transfer etti.

Geçen sezon Sakaryaspor forması giyen 27 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı. 2 yıl boyunca mavi-lacivertli formayı giyecek olan Karadeniz, 20 gol atma sözü verdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bu sene bambaşka bir Batuhan Karadeniz izleneceğini belirterek, transferin hayırlı olması temennisinde bulundu. Adana ekibi, Batuhan'ın 9. takımı oldu.