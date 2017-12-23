Seyahatlerin olmazsa olmazı çanta ve bavullar. Hele benim gibi sürekli farklı coğrafyalara seyahat ediyorsanız hemen her boy ve stil bulundurmak zorundasınız. Bavul işi başlı başına bir olay. Outdoor seyahat için ayrı bavul ve sırt çantası kullanmak zorundasınız. Özellikle fotoğraf ve video ekipmanları için ayrı, özel seriler var. Günübirlik veya 2 günlük seyahatler için mutlaka iyi bir kabin içine alabileceğiniz boyda tekerlekli bir bavul olmazsa olmaz. Yapacağınız seyahat eğer özelse durum o zaman “premium” markaların ürünlerinden birine ihtiyacınız var. Dedim ya eğer bu işe kafayı takarsanız işiniz zor, çok farklı alternatif var.

Geçtiğimiz ay vizyona giren, Agatha Christie’nin ünlü romanından uyarlanan Murder on the Orient Express-Doğu Ekspresinde Cinayet filminde gördüğüm bavulların şıklığı filmden aklımda kalmıştı. 1930’larda geçen film, diğer yolculardan birinin öldürülmesinin ardından bir kar fırtınasında trende mahsur kalan 13 yolcunun hikâyesini ve cinayetin aydınlatılmasını anlatıyor. O yıllara ayrı bir hayranlığım var. Kıyafetleri, otomobiller, gösteri dünyası ve daha pek çok şey. İşte Globe-rotter, Hercule Poirot karakterinin kullandığı bavulları piyasaya çıkarmış.

AKILLI BAVUL

Rimowa’nın Electronic Tag teknolojisini birkaç yıl önce havalimanında yaptıkları tanıtımda gördüm. Evden ya da yoldan, valizinizi akıllı telefonunuzla senkronize ettikten sonra, check-in yapabiliyorsunuz. Havalimanına ulaştıktan sonra da ilgili havayolunun “Bagaj drop off” noktalarında, valizinizi dakikalar içinde teslim edebiliyorsunuz. Marka bunun üzerine ikonik alüminyum tasarımlı modelleri üretiyor. Yakında Türkiye’de de havayollarında kullanılmaya başlayacakmış.

BRONZ, BAKIR, ALTIN ALAŞIMI

1975’te New Jersey’de kurulan Tumi adını Peru’da törenlerde kullanılan bir bıçaktan alıyor. Bronz, bakır, altın alaşımı, ahşap veya gümüş alaşımdan yapılmış bıçaklardan oluşan Tumiler, markaya esin kaynağı olmuş. Amerika içi uçuş yapıyorsanız bir küçük boyu ideal.

HAFİF VE PRATİK

Outdoor’cuların bavul tercihleri farklı oluyor. The North Face da bavul ve sırt çantaları tasarlayıp üretiyor. İsveç, Finlandiya ve İskoçya seyahatlerimde her boyunu kullandım. Suya ve ısıya dayanıklı. Rolling Thunder hem şık, hem pratik hem de hafif. Bomber Base Camp modeliyse naylon gövdeli, delikli arka panel içerisinde bulunan ağırlığın yükünü alıyor.

TUVAL BEZİNDEN İLHAMLA

Kolda ve omuzda şık duran, hafif, dayanıklı bir kumaşla çanta yapan Paravel, pamuklu tuval bezini baz alıyor. Yelken bezi ve eski kitap ciltlerinde kullanılan dayanıklı aynı zamanda su tutmayan bir malzeme. Casualchic koleksiyonu hoş.

LOUIS VUITTON’DAN VALİZ HAZIRLAMA TAKTİKLERİ

Louis Vuitton’un yeni koleksiyonunu geçen hafta Berlin KaDeVe alışveriş merkezindeki mağazasında inceledim. LV bavul tasarımcısı Marc Newson markanın koleksiyonunda geleneksel çizgide olanları öne çıkıyor. Bu koleksiyonda Horizon 70’i beğendim. Ayırca öneriler de aldım.

Valizinizi hazırlarken, ağır ve kalın eşyalarınızı alt bölümlere koyun. Kozmetik ve bakım malzemeleri ve ayakkabıları tekerleklerin olduğu bölüme gelecek şekilde yerleştirin. Ayakkabılarınızın ezilmemesi için yumuşak kâğıtlardan veya ayakkabı kalıplarından destek alın. Her bir çifti kendi özel kılıfıyla valizinize yerleştirin. Ayakkabıların çevresinde oluşan boşlukları iç çamaşırı, çorap gibi kırışması problem yaratmayacak eşyalarla veya rulo haline getirilmiş kemerlerle doldurabilirsiniz.

Pantolon-ceket takımları askıyla ve kendi özel kılıfında valizin en üst bölümünde konumlandırabilirsiniz.