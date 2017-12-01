Bavuldan 200 hamam böceği çıktı

Yerel medyadaki haberlere göre, Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik kontrolü sırasında yaşlı bir çifte ait bagajda, X-ray cihazından geçerken plastik bir poşet içinde hareket eden siyah nesneler olduğu fark edildi. Bagajın açılması üzerine poşetin içinden 200 kadar canlı hamam böceği çıktı.

AA'nın haberine göre; güvenlik görevlilerinin sorusu üzerine yaşlı çift, hamam böceklerini kremin içinde kullandıklarını ifade etti ancak görevliler, böceklerin uçağa sokulmasına izin vermedi.

Çin'de ağustos ayında otobüs terminalindeki güvenlik kontrolünde bir yolcunun çantasında iki insan kolu bulunmuştu.

hamam böceği

çin