Pratik hamur işi tarifi arıyorsanız buyrun size pofuduk görüntüsü ile önce göze sonra mideye hitap eden mayasız poğaça tarifi... Üstelik püf noktaları da 'mayasız poğaça nasıl yapılır' kısmında bulabilirsiniz. İşte adım adım izleyerek yapabileceğiniz 3 çeşit poğaça tarifi...
MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ (PEYNİRLİ VE ZEYTİNLİ)
Malzemeleri:
100 gram tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
3-4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çimdik şeker
İç için:
Karışık peynir ile maydanoz,
Ya da zeytin ile pul biber
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu ya da susam
Nasıl yapılır?
Oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını sıvı yağ ile karıştırın. Isıtarak da bu işlemi yapabilirsiniz ama yağın soğumasını beklemelisiniz. Ardından yoğurt ve yumurtayı ekleyin. Malzemelerin tamamen karıştığına emin olduktan sonra un, tuz, şeker ve son olarak da kabartma tozunu ekleyerek hamuru yaklaşık 20 dakika yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamuru vaktiniz varsa 1 saat yoksa yine de yarım saat dinlendirmenizi öneririz. Çünkü poğaça yapmanın en önemli püf noktası hamurun dinlenmesidir. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar keseren avucunuzun içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
Eğer poğaçanızı peynirli ya da zeytinli yapmak isterseniz hamur dinlendikten sonra yine ceviz büyüklüğünde parçalayıp avucunuzda önce düz bir hamur elde edip daha sonra biraz iç malzeme ekledikten sonra kapatarak hamuru yuvarlayabilirsiniz. Tepsiye dizdiğiniz poğaça hamurlarının üzerine önce yumurta sarısı sonra arzu edilmesi durumunda çörek otu ya da susam eklenir. Önceden ısınmış 180 derecelik fırında üzeri kabarıp, kızarıncaya kadar pişirin. Biraz ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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