Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bayburt 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bayburt 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 84.08 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:15 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 81.1 … Bayburt 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 31.908 oyla yüzde 81.46 - Muharrem İnce: 3.644 oyla yüzde 9.30 - Meral Akşener: 2.428 oyla yüzde 6.20 - Temel Karamollaoğlu: 1.058 oyla yüzde 2.70 - Selahattin Demirtaş: 81 oyla yüzde 0.21 - Doğu Perinçek: 52 oyla yüzde 0.13 aldı.



Bayburt 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 31.908 oyla yüzde 81.46Muharrem İnce: 3.644 oyla yüzde 9.30Meral Akşener: 2.428 oyla yüzde 6.20Temel Karamollaoğlu: 1.058 oyla yüzde 2.70Selahattin Demirtaş: 81 oyla yüzde 0.21Doğu Perinçek: 52 oyla yüzde 0.13

Genel seçime katılımın yüzde 84.27 oranında sağlandığı Bayburt il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 73.7 oranında açıldı. 2018 Bayburt seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 28.798 oyla yüzde 84.64 - Millet İttifakı: 4.627 oyla yüzde 13.6 oranında oy aldı. 2018 Bayburt seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 19.233 oyla yüzde 56.53 - MHP: 9.565 oyla yüzde 28.11 - İYİ Parti: 2.037 oyla yüzde 5.99 - CHP: 1.392 oyla yüzde 4.09 - SP: 1.198 oyla yüzde 3.52 - HDP: 165 oyla yüzde 0.48



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Bayburt seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 28.798 oyla yüzde 84.64Millet İttifakı: 4.627 oyla yüzde 13.6AK Parti: 19.233 oyla yüzde 56.53MHP: 9.565 oyla yüzde 28.11İYİ Parti: 2.037 oyla yüzde 5.99CHP: 1.392 oyla yüzde 4.09SP: 1.198 oyla yüzde 3.52HDP: 165 oyla yüzde 0.4816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…