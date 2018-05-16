Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, gece yapılan ilk sahur ile başladı. Bayburt ilk iftarı yapmak üzere hazırlıklara devam ediyor. Bayburt vatandaşları akşam ezanının ne zaman okunacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Bayburt'ta ilk iftar saat kaçta yapılacak? Bayburt'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Bayburt imsakiye...

BAYBURT İFTAR VAKTİ 2018

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bayburtta iftar vakti 19:35 olarak yer almakta. Bayburtta saat 19:35’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

BAYBURT İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Bayburt yarın gece 2. sahura kalkacak. Bayburt sahur vakti 03:10 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Bayburt 03:10 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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