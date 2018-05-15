Bayburt İl Özel İdare - Düzcespor karşılaşma önü

Türkiye 3.Lig 1.Grup Yarı Final heyecanı devam ediyor. Bayburt İl Özel İdare, 15 Mayıs 2018 Salı günü Düzcespor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Bayburt İl Özel İdare son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Düzcespor son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Bayburt İl Özel İdare galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Düzcespor galibiyet oranı 2.45.

Bayburt İl Özel İdare son haftadaki Çatalcaspor müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Düzcespor ise 12 Bingölspor maçında 0-0 berabere kaldı.