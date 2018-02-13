Bayburt'ta okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 16'sı lise öğrencisi biri otomobil sürücüsü olmak üzere 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

AA'nın haberine göre, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Abdulkadir Polat yönetimindeki okul servisi ile karşı yönden gelen Elif Yıldırım'ın kullandığı otomobil, Şingah Mahallesi Bayburt-Çaykara yolu üzerinde çarpıştı.

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Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekipleri ve polise bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 16 öğrenci ile otomobil sürücüsü Yıldırım Bayburt Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Okul idaresinin kazayı haber vermesi üzerine veliler de Bayburt Devlet Hastanesi acil servisine geldi.

VALİDEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Başhekim Dr. Turhan Şener'den öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Pehlivan, daha sonra yaralı öğrenciler ve sürücüyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Pehlivan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 16 öğrenci ile otomobil sürücüsünün hafif yaralandığını söyledi. Vali Pehlivan 16 öğrencide herhangi bir kalıcı rahatsızlığın söz konusu olmadığını da açıkladı. Okul servislerinin denetimlerinin sürekli yapılmaya devam ettiğini, denetlenmeye devam edileceğini de belirtti.

Öte yandan 10 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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