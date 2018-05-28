Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, kentte arkeolojik alan tespiti için yürüttükleri çalışma kapsamında, Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti'ne benzeyen 5 hektarlık arkeolojik bir alan keşfetmişti.

DHA'nın haberine göre merkeze bağlı Yeniköy köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan kalıntıların yer aldığı alanda yüzey çalışması başlatıldı.

İlk etapta yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir duvar, iç ve dış duvarlar, düz, orta tarafı dolgu moloz taş ve harçsız bir duvar örgüsü belirlendi. 3 metre olan duvarın kalınlığının bir savunma yapısı olduğu değerlendirildi.

Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanıldığı tahmin edilen alanda yapılan yüzeysel incelemede, garnizona ait duvar kalıntıları bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri, arkeolojik çalışma için harekete geçti.

Müze Müdürlüğü ekipleri bulguları tespit edecek, tescilleyeceği alanda kazı çalışması başlatacak.

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ: ALANI TESCİLLEYECEĞİZ

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurdoğlu, tespit edilen alanda incelemelerde bulundu. Müze Müdürlüğü teknik elemanlarınca alanda çalışma başlatılacağını açıklayan ve bölgenin turizm destinasyonu haline dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydeden Kurdoğlu, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgedeki yüzey araştırmaları sonucunda Bayburt-Erzincan sınırında, kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta Roma döneminden günümüze kadar kaldığı tahmin edilen, yaklaşık 5000 metrekare alan tespit edildi.

Alan belirli aralıklarla, 2-3 metre yükseklikte, 2 metre genişliğinde taşıma olarak yapılmış taşlarla örülü. Alanı tescilleyerek koruma altına alacağız. Alanı turizm destinasyon alanına dönüştürmek istiyoruz."

KÖY MUHTARI: ALANIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASINA MUTLU OLDUK

Yeniköy Köyü Muhtarı Kenan Kanat ise çocukken 6 kilometre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olan surların yer aldığı alanda oynadıklarını belirterek, "Çocukken biz bu surlara tırmanırdık. Bu alanın gün yüzüne çıkması bizi çok mutlu etti. Bu alanın antik kent olmasını istiyoruz. İnşallah turizme kazandırılır. Bu durum köyümüz için çok iyi olur" diye konuştu.

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