Bayburt Valiliği, 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yol yapım çalışmasını yürüten yüklenici firmada görevli 2 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte dün gece meydana gelen kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kaza haberinin duyulmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, UMKE ile sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği kaydedildi.
Kazada hayatını kaybeden İran uyruklu kişiler için İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği ile gerekli irtibat ve koordinasyonun sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada vefat eden Bayburt nüfusuna kayıtlı kişilerin de aileleriyle irtibat sağlanarak gerekli görüşme, destek ve bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulandı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Yaralıların tedavisine Bayburt Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan bu elim trafik kazası hadisesinin etraflıca, tüm detaylarıyla aydınlatılması, ihmali ya da kusuru bulunan sorumluların tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda mevcut deliller ışığında ilgili yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın şantiye yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, Bayburt Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma yürütülmektedir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatlar derinleştirilerek devam etmektedir. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Bayburt- Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde dün gece İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirlerarası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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