Moğol ordusunun komutanları arasında yer alan Baycu Noyan, Diriliş Ertuğrul dizisine 116. bölümde geri döndü. Baycu Noyan'ın diziye dönmesiyle birlikte izleyiciler de araştırma yapmaya başladı. Peki Baycu Noyan kimdir? Baycu Noyan ne zaman, nasıl öldü? İşte detaylar...

BAYCU NOYAN KİMDİR?

Baycu Noyan, 1201 tarihinde dünyaya geldi. Besud kabilesine bağlı olan Noyan, Cengiz Han'ın komutanları arasında yer alan Jebe'nin akrabasıdır. 1228 yılında İsfahan seferine katılan Baycu Noyan, sonrasında Cormagon Noyan'ın himayesinde Kafkasya bölgesinde askeri faaliyetlerde bulundu.

1241 yılında hastalanan Cormagon Noyan'ın yerine Mugan'daki Moğol ordusunun komutanı olan Baycu Noyan, Babai ayaklanması sonrasında Anadolu Selçuklularının zor durumda olduğunu görünce 30 bin kişilik bir ordu ile Mugan'dan yola çıktı ve 1242 sonbaharında Erzurum önlerine gelerek Erzurum şehrini kısa sürede ele geçirdi. Şehri yağmalatan ve tahrip ettiren Baycu Noyan, şehir surlarını da yıktırdı ve Mugan'a geri döndü.

1243'te yapılan Kösedağ Muharebesinde, İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev komutasındaki Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattı ve Sivas şehrine girerek şehri yağmalattı. Tokat ve Kayseri şehirlerini de ele geçiren Baycu Noyan, bu şehirleri de tamamen tahrip etti.

Azerbaycan'a döndüğü esnada Erzincan'ı da ele geçiren Baycu Noyan, diğer şehirlere yaptığı gibi bu şehri de yağmalattı. Savaş alanlarındaki bu başarıları nedeniyle Anadolu Selçuklularını Moğollar'a bağlı bir devlet haline getirdi.

1245 yılında Diyarbakır ve Ahlat'ı ele geçiren Baycu Noyan, 1246 yılında yeni Moğol hükümdarı Güyük Han tarafından görevinden alındı, ancak Güyük Han' ın ölümünden sonra, 1251 yılında yeni Moğol Hanı olan Möngke' nin kendi hanlığına karşı gelen Eljigidei' yi öldürtmesiyle Baycu Noyan yeniden İran topraklarındaki Moğol ordularının komutanlığına getirildi.

Baycu Noyan' ın ne zaman ve nasıl öldüğüyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Bazı kaynaklara göre, Bağdat seferi sırasında kendisine katılmakta tereddüt etmesi ve Halife Mustasım Billah ile gizlice yazışmasından dolayı Bağdat'ın ele geçirilmesinden sonra Hülagü Han tarafından öldürtülmüştür.

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