Bayer Leverkusen - Hannover 96 maç önü

Almanya Bundesliga maçında Bayer Leverkusen ile Hannover 96, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Bayer Leverkusen 52 puanla 5. sırada, Hannover 96 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bayer Leverkusen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hannover 96, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Bayer Leverkusen galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.50, Hannover 96 galibiyet oranı 11.00. 2.5 gol altının oranı 3.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.10. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Bayer Leverkusen son hafta oynanan Ingolstadt maçında 3-2 kazandı.

Hannover 96 ise Bayern Munich karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Bayer Leverkusen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bayer Leverkusen, kendi sahasında 26 gol attı, 17 gol yedi.

Hannover 96 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hannover 96, 14 gol atarken 26 gol yedi.