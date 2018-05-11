Bayer Leverkusen - Hannover 96 sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga maçında Bayer Leverkusen ile Hannover 96, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Bayer Leverkusen 52 puanla 5. sırada, Hannover 96 39 puanla 13. sırada bulunuyor. Bayer Leverkusen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hannover 96, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bayer Leverkusen kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Hannover 96 sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 3.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.10. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Bayer Leverkusen önceki hafta Ingolstadt mücadelesinde 3-2 kazandı.

Hannover 96 ise Bayern Munich maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bayer Leverkusen, 26 gol attı ve 17 gol yedi.

Hannover 96, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hannover 96 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.