Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga maçında Bayer Leverkusen ile Stuttgart, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 51 puanlı Bayer Leverkusen 4. sırada bulunuyor, Stuttgart 42 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Bayer Leverkusen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stuttgart son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Bayer Leverkusen galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Stuttgart galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Bayer Leverkusen son haftadaki Ingolstadt müsabasında 3-2 kazandı.

Stuttgart ise Wolfsburg maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bayer Leverkusen, 26 gol attı ve 16 gol yedi.

Stuttgart, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Stuttgart, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.