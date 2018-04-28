Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman?

Bayer Leverkusen ve Stuttgart, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. 51 puanlı Bayer Leverkusen 5. sırada bulunuyor, Stuttgart 42 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Bayer Leverkusen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Stuttgart, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 125. İddaa'da Bayer Leverkusen kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Stuttgart kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bayer Leverkusen son hafta oynanan Ingolstadt maçında 3-2 kazandı.

Stuttgart ise Wolfsburg karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bayer Leverkusen, 26 gol attı ve 16 gol yedi.

Stuttgart, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stuttgart 13 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.