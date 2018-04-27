Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bayer Leverkusen, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Stuttgart takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 51 puanlı Bayer Leverkusen 4. sırada bulunuyor, Stuttgart 42 puana sahip ve 10. sırada. Bayer Leverkusen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stuttgart son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bayer Leverkusen kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Stuttgart sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Bayer Leverkusen son haftadaki Ingolstadt müsabasında 3-2 kazandı.

Stuttgart, Wolfsburg karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Bayer Leverkusen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bayer Leverkusen, kendi sahasında 26 gol attı, 16 gol yedi.

Stuttgart ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stuttgart, 13 gol atarken 26 gol yedi.