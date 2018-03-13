Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup maçlarında harika işler yapan, kırdığı rekorlar ve ilklerle son 16’ya adını yazdıran Beşiktaş, Bayern Münih karşısında aldığı 5-0’lık yenilgi ile çeyrek finale kalma umudunu daha ilk maçtan yitirdi...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; yarın Alman devi ile rövanşa çıkacak olan Siyah-Beyazlı takımda yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular Devler Ligi’ne güzel futbolla ve sonuçla veda etmek istiyor. Öğrencileri ile bir toplantı yapan ve Almanya’da oynanan maçlardan örnekler veren teknik direktör Şenol Güneş, “İlk karşılaşmada her şey ters gitti. Vida atılmasa, Love orada o golü atsa şu anda çok farklı bir havada rövanşa çıkıyor olurduk. Ama artık öyle bir durum yok. Tur şansımız mucizelere kaldı. Ama öyle olsa bile çıkıp en iyi şekilde topumuzu oynamalıyız. Taraftarımız önünde onurlu bir şekilde mücadele edip iyi bir sonuç almalıyız. Sizden bunu istiyorum” dediği öğrenildi.

PEPE OYNAYABİLİR

Bayern maçından sonra artık tüm konsantrasyonunu şampiyonluk yarı- şına verecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Yarın oynanacak karşılaşmada kadroda bazı değişiklikler yapacak. Pazar günkü Başakşehir mücadelesini düşünen tecrübeli teknik adamın Negredo’nun yerine Love’a, ortada Tolgay veya Talisca’nın yerine Oğuzhan gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. Vida’nın cezalı olması nedeniyle Tosic’in de dinlendirilip sakatlığı düzelen Pepe’nin oynamak ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.