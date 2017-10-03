''Bayern München, Van Gaal ile görüşüyor''

Bayern'da Van Gaal sesleri yükselmeye başladı...



Hollanda basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran ve geçici olarak takımın başına yardımcı antrenör William Sagnol'u getiren Bavyera ekibi, son olarak Manchester United'ta görev yapan Louis Van Gaal ile görüşmelere başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain mücadelesinde 3-0'lık mağlubiyet alınmasının ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern München, 2009-2011 yılları arasında Bavyera ekibini çalıştıran Louis Van Gaal ile bugün irtibata geçti. İddialara göre Bayern München yönetimi, kulübü tanıyan ve büyük bir tecrübeye sahip olan Hollandalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.



Bayern München'in, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Thomas Tuchel ve şu anda Hoffenheim'ın başında bulunan Julian Nagelsmann ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

Bayern München

Louis van Gaal