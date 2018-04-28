Bayern Munich - Eintracht Frankfurt düellosu

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Bayern Munich, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Eintracht Frankfurt takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Bayern Munich 78 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Eintracht Frankfurt 46 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Bayern Munich, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Eintracht Frankfurt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 110. İddaa'da Bayern Munich kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Eintracht Frankfurt kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Bayern Munich son hafta oynanan Freiburg maçında 4-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Bayern Munich, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 51 gol atıp 10 gol yedi.

Eintracht Frankfurt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Eintracht Frankfurt, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.