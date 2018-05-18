Bayern Munich - Eintracht Frankfurt rakamlar

Almanya DFB Kupası Final maçında Bayern Munich ile Eintracht Frankfurt, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Bayern Munich, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Eintracht Frankfurt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Bayern Munich galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Eintracht Frankfurt galibiyet oranı 10.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Bayern Munich son hafta oynanan Stuttgart maçında 1-4 yenildi.

Eintracht Frankfurt ise Schalke 04 karşılaşmasında 1-0 yenildi.