Bayern Munich - Eintracht Frankfurt düellosu

Bayern Munich ve Eintracht Frankfurt, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Bayern Munich 78 puanla 1. sırada, Eintracht Frankfurt 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Bayern Munich son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Eintracht Frankfurt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 110 kodlu maçı oynayanlar; Bayern Munich galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Eintracht Frankfurt galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Bayern Munich önceki hafta Freiburg mücadelesinde 4-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt ise RB Leipzig karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Bayern Munich, evinde 13 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 51 gol atıp 10 gol yedi.

Eintracht Frankfurt, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eintracht Frankfurt 18 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.