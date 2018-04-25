Bayern Munich - Real Madrid sahaya çıkıyor

Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Bayern Munich ile Real Madrid, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. 0 puanlı Bayern Munich 2. sırada bulunuyor, Real Madrid 0 puana sahip ve 3. sırada. Bayern Munich son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Real Madrid son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bayern Munich kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, Real Madrid sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Bayern Munich önceki hafta Real Madrid mücadelesinde 4-2 yenildi.

Real Madrid ise Bayern Munich karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Bayern Munich, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Real Madrid ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Madrid, 0 gol atarken 0 gol yedi.