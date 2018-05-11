Bayern Munich - Stuttgart karşılaşma önü

Bayern Munich ve Stuttgart, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 84 puanlı Bayern Munich 1. sırada bulunuyor, Stuttgart 48 puana sahip ve 8. sırada. Bayern Munich son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stuttgart, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bayern Munich kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Stuttgart sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 3.40, 2.5 gol üstünün oranı 1.10. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bayern Munich son hafta oynanan Hannover 96 maçında 3-1 kazandı.

Stuttgart, Wolfsburg karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Bayern Munich, evinde 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 55 gol atıp 11 gol yedi.

Stuttgart, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stuttgart 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.