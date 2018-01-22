UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih, 19. haftada Allianz Arena'da puan cetvelinde alt sıralarda bulunan Werder Bremen'i ağırladı.



Konuk ekibin 25. dakikada Jerome Gondorf’un attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılamada Bayern Münih, bu gole 41. dakikada Thomas Müller ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci yarıda rakip kaleye yüklenen Bavyera ekibi, 63 ve 77. dakikada Robert Lewandowski, 84. dakikada Müller ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.





Werder Bremen'in ikinci golü 74. dakikada topu kendi kalesine gönderen Niklas Süle'den geldi.

Lider Bayern Münih puanını 47'ye yükseltti. Werder Bremen ise 16 puanla 16. sırada yer aldı.

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