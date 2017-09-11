Bayern Münih Anderlecht maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih ile Anderlecht, Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Grupların ilk maçında karşılaşacak olan iki takım da, gruba iyi başlamak için tüm kozlarını paylaşacak. Peki, Bayern Münih - Anderlecht maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BAYERN MÜNİH - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih ile Anderlecht karşılaşacak. Bayern Münih - Anderlecht maçı 12 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Paolo Tagliavento düdük çalacak. Tagliavento'nun yardımcılıklarını Flippo Meli ve Alessandro Costanzo yapacak.

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