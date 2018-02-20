Bayern Münih - Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa arenasında zorlu ve kritik bir virajda. Alman devi Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'da avantajlı bir skor arayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de bu heyecanı canlı olarak yaşamak için maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Bayern Münih - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmada Roman hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılığını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodrigues, Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Atiba Hutchinson , Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vagner Love

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ve Beşiktaş daha önceden 1997/1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında karşı karşıya gelmişti. Bu iki karşılaşmayı da Bayern Münih 2-0 kazanmıştı.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmeyen dört takım arasında yer alıyor.

Bayern Münih, evinde oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi maçının 19'unu da kazandı.

Bayern Münih, bu sezon evinde oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında da üçer gol attı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 maçını da kazandı ve bu istatistik, turnuvada hala devam eden en uzun galibiyet serisi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynadığı 6 maçın 4'ünü kazandı ve 2 maçta berabere kalarak 14 puan topladı. Böylece grubundan lider çıkan Beşiktaş, adını tarihe yazdırdı.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta rakip kaleye 11 gol gönderirken kalesinde 5 gol gördü.

Bayern Münih, ligde oynadığı 20 maçta sadece 1 kere mağlup oldu, 2 maçta berabere kaldı.

Beşiktaş ise, ligde oynadığı son 20 maçta 3 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 10 galibiyet aldı.

Bayern Münih, ligde geçen 23 haftada topladığı 59 puan ile liderlik koltuğunda ve en yakın takipçisi Dortmund'a 19 puan fark atmış durumda.

Beşiktaş, ligde geçen 22 haftada 41 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 sezonun altısında en az yarı final oynadı. Beşiktaş ise tarihinde ilk defa eleme turlarında.

Bayern Münih'te tek eksik kaleci Manuel Neuer.

Beşiktaş'ta ise Atınç Nukan ve Gökhan Töre, sakatlıkları nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 203. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 202 maçtan 77'sini kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 202 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 286 gol gördü.

MÜNİH İLE ÜÇÜNCÜ DEFA

Beşiktaş ile Bayern Münih şimdiye kadar iki defa karşı karşıya geldi. İki takım, daha önce 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmiş ve oynanan iki maçı da Bayern Münih 2-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Alman takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Kara Kartal'ın aldığı iki galibiyet de bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig ile oynadığı karşılaşmalardı. Beşiktaş, evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ, GRUPLARDA TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, grup aşamasını ise Türk futbol tarihine geçerek tamamlamıştı. Şenol Güneş'in takımı, G Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da namağlup tamamlayarak, grubunu yenilgisiz bitiren ilk Türk takımı unvanını almıştı. Beşiktaş, aynı zamanda topladığı 14 puanla da en fazla puan toplayan Türk ekibi oldu.

MÜNİH, EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Bayern Münih, evinde oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi'nin 19'unu kazanma başarısı gösterdi. Allianz Arena'yı adeta yıkılmaz kale haline getiren Alman temsilcisi, bu süredeki tek yenilgisini ise geçen sezon çeyrek finalde 2-1'lik skorla Real Madrid'e karşı almıştı.

Beşiktaş karşısında da bu seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapan Münih, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son sekiz sezonun altısında da en az yarı final gördü.

BEŞİKTAŞ'A MÜNİH'TE COŞKULU KARŞILAMA

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maç için, dün özel uçakla Almanya'nın Münih kentine geldi. Siyah-beyazlıları Münih'te çok sayıda taraftar sevgi tezahüratları ile karşıladı.

Beşiktaş kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.