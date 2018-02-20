Şampiyonlar Ligi’nde rekorları altüst ederek grubunu lider bitiren Kartal için şimdi Münih semalarında kanat çırpma vakti... Av bu kez çok güçlü, çok çetin... Ancak Beşiktaş da bir o kadar cesur... Arkasında da 80 milyon tek yürek...
Alıştırdınız bizi bir kere gülmeye şimdi rakip Bayern Münih olsa bile inandık biz sizlere... Haydi Beşiktaş’ım, haydi Kartal’ım, Almanya’dan avantajlı skorla ayrılalım. Güneş ve yıldızlarınla yeni bir tarih yazalım. Çeyrek finale göz kırpalım...
Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodrigues, Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski
Teknik direktör: Jupp Heynckes
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Atiba Hutchinson , Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vagner Love
Teknik direktör: Şenol Güneş
BAYERN MUNİH BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaşacağı ilk maç 22:45'te TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
MÜNİH'TE BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE
Dev maç öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi. Maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.
BEŞİKTAŞ DEV MAÇA HAZIR
Siyah-Beyazlılar, dün akşam Allianz Arena'da yaptığı antrenman ile, Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
KARŞILAŞMAYI HATEGAN YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.
Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.
RÖVANŞ 22 GÜN SONRA
Beşiktaş'ın, Bayern Münih'i İstanbul'da konuk edeceği rövanş maçı 14 Mart'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ 22 FUTBOLCUYLA GİTTİ
Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kadroya 22 kişi dahil etti. Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.
3 İSİM SARI KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Talisca, Caner Erkin ve Tolgay Arslan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'A MÜNİH'TE COŞKULU KARŞILAMA
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maç için, dün özel uçakla Almanya'nın Münih kentine geldi. Siyah-beyazlıları Münih'te çok sayıda taraftar sevgi tezahüratları ile karşıladı.
Beşiktaş kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.
BAYERN MÜNİH'TE TEK EKSİK NEUER
Uzun süredir sakat olan Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hastalığı geçen Kingsley Coman'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.