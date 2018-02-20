Şampiyonlar Ligi’nde rekorları altüst ederek grubunu lider bitiren Kartal için şimdi Münih semalarında kanat çırpma vakti... Av bu kez çok güçlü, çok çetin... Ancak Beşiktaş da bir o kadar cesur... Arkasında da 80 milyon tek yürek...

Alıştırdınız bizi bir kere gülmeye şimdi rakip Bayern Münih olsa bile inandık biz sizlere... Haydi Beşiktaş’ım, haydi Kartal’ım, Almanya’dan avantajlı skorla ayrılalım. Güneş ve yıldızlarınla yeni bir tarih yazalım. Çeyrek finale göz kırpalım...



Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodrigues, Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski

Teknik direktör: Jupp Heynckes



Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Adriano, Atiba Hutchinson , Gary Medel, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Vagner Love

Teknik direktör: Şenol Güneş

BAYERN MUNİH BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaşacağı ilk maç 22:45'te TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

MÜNİH'TE BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE

Dev maç öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi. Maç anında -3 derecelik sıcaklık ve kar yağışı bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DEV MAÇA HAZIR

Siyah-Beyazlılar, dün akşam Allianz Arena'da yaptığı antrenman ile, Bayern Münih karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

KARŞILAŞMAYI HATEGAN YÖNETECEK



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

RÖVANŞ 22 GÜN SONRA

Beşiktaş'ın, Bayern Münih'i İstanbul'da konuk edeceği rövanş maçı 14 Mart'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ 22 FUTBOLCUYLA GİTTİ



Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kadroya 22 kişi dahil etti. Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Talisca, Caner Erkin ve Tolgay Arslan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'A MÜNİH'TE COŞKULU KARŞILAMA



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih ile deplasmanda bu akşam oynayacağı maç için, dün özel uçakla Almanya'nın Münih kentine geldi. Siyah-beyazlıları Münih'te çok sayıda taraftar sevgi tezahüratları ile karşıladı.

Beşiktaş kafilesinde, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.

BAYERN MÜNİH'TE TEK EKSİK NEUER

Uzun süredir sakat olan Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Hastalığı geçen Kingsley Coman'ın ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.