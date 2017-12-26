Bayern Münih - Beşiktaş maçı için bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndan lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş, kura çekiminde Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile eşleşmişti. Eşleşmenin ardından maçın ne zaman oynanacağını araştıran binlerce futbolsever, merakla "Bayern Münih - Beşiktaş maçı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Bayern Münih - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak?

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Beşiktaş maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Maçın ne zaman oynanacağını araştıran taraftarlar, internet üzerinde aramalarını sürdürüyor.

Bayern Münih - Beşiktaş maçı, 20 Şubat 2018 tarihinde oynanacak. İlk karşılaşma Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak ve temsilcimiz Beşiktaş rövanş öncesi güçlü rakibine karşı avantajlı bir skor elde etmeye çabalayacak.

Rövanş karşılaşması ise 14 Mart 2018 tarihinde oynanacak ve maç sonunda Beşiktaş veya Bayern Münih tur atlayacak.

İki takım şimdiye kadar iki kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 2'sini de Bayern Münih 2-0'lık skorlarla galip geldi.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 8 gol atı, kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

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