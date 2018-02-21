Temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih karşısında ağır yara aldı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki yolunu yokuşa sürdü. İşte Bayern Münih Beşiktaş maçı özeti ve golleri...

BAYERN MÜNİH-BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rekorları alt üst ederek Türk futbol tarihine geçen temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Devler Ligi'nde 7 maç sonra kaybetti... 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi tur umutları mucizenin ötesine kaldı.

Aslında Allianz Arena'daki tarihi maç istediğimiz gibi başlamıştı. Ancak planlar 16. dakikada alt üst oldu.

Beşiktaş'ta kaptırılan topun ardından ceza sahası ön tarafında Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahale sonrasında Domagoj Vida direkt kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bırakan ve kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Hırvat stoper, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Vida'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen James Rodriguez'in yaptığı vuruş kalenin yanından auta gitti.

19. dakikada Bayern Münih savunmasının yaptığı hata sonrasında topla buluşan Vagner Love çalımlarla ceza alanına girdi. Love'ın vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

10 kişi temsilcimiz karşısında ataklarını sıklaştıran Bayern, 44. dakikada Thomas Müller'in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti: Ceza alanı içerisinde David Alaba'nın pasında topla buluşan Thomas Müller tek vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken, Alman ekibinde kafasına darbe alan James Rodriguez oyuna devam edemedi ve yerini Arjen Robben'e bıraktı.

50. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lewandowski'nin kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruş direkten döndü.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Bayern Münih, Coman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: Müller'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Robert Lewandowski pasını Coman'a gönderdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Coman'ın vuruşunda top Fabri'nin sağından ağlarla buluştu.

66. dakikada Alman ekibi, Müller'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı: Robben'in pasında topla buluşan Joshua Kimmich ceza alanı dışı sağ tarafında ortasını yaptı. Altı pasın içinde topula buluşan Thomas Müller'in vuruşunda Fabri'nin müdahelesi yeterli olmadı ve ve top ağlarla buluştu: 3-0.

79 ve 88'de sahneye çıkan Robert Lewandowski maçın sonucunu ilan etti: 5-0. Beşiktaş'ın tur umutları mucizelere kaldı.

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMLARI

UMUT TALU: TEK KALE HÜZÜN

Şu paragrafı maçtan hemen önce yazdım:

11’e 11 baktığında, “iki ülke futbolu arasındaki fark”ı unuttuğunda, tek tek oyuncularda uçurum var mı? Mesafeyi yaratan; tarih, ülke, kulüp, organizasyon farkı. Bir de yaş galiba!

Maç tribünde de nerdeyse 11’e 11 başladı, 5 dakika Beşiktaş ilerideydi, Müller sinyal verdi. Fabri ve defans dayandı, sonra bir daha, bir daha.

Baştan görünen sorun Talisca’nın top tutamaması, duvara çarpmasıydı!

Daha beteri, Atiba ve Caner’in büyük hatası, Vida gevşemesiyle geldi. Kırmızılı Bayern’e karşı kırmızıyla 75 dakika!

11’e 11’nin baştan bitişi kocaman oyuk açtı. Bir sezon beklenen Vida 20 dakika dayanamadı!

Tek başına yüzde 100 pozisyon buldu Love. Alanya’da attığını Almanya’da atamadı.

Sonra hazin manzara: 10 kişi geride. Fabri, Hummels’in gollük kafasını müthiş refleksle çıkardığında soru şuydu: Fabri ile Pepe, tekmeye kafa sokan Medel ne kadar direnecek?

Bir ara ruh okşandı: Şahane kontratak, Love ile Quaresma’nın harika hareketleri, üst üste korner, Love çalımı, Pepe bazukası... Bayern az sendeledi mi yoksa o an mı kendine geldi?..





Bayern Münih - Beşiktaş





















































































































Bayern Münih - Beşiktaş

21’lik Coman’ın çalımı, ofsaytı ya Caner veya hakemin bozuşuyla direniş düştü!

“Direk” eksik takıma bir el verdi. 50’inci dakika gol girişimi sayısı 21’e 5, oyun aşırı tek yönlüydü. Coman yine Adriano’suz gole daldı. Fabri kurtardı, kurtardı, yumruk üstüne yumruk, o da devrildi. Yediğinden fazlasını çıkararak hem de! Ondan dönen topta 3 Bayernli karşısındaydı 4. golde.

Beşiktaş; dönebilirse, lige kaldı! Epey yorgun, epey yaralı, epey başı dönmüş! Hem epey yaşlı, hem gözü yaşlı!

Fevzi – Recep, Rahim, Alpay – Erkan, Tayfur, Şifo, Yankov , Serdar – Amokachi, Oktay. Giren: Emre, Letchkov, Mustafa. 2. maç: Ertuğrul Sağlam, Hikmet, Osman!

Bayern Kahn, Mathaus, Basler, Rizzitelli, Tarnat, Hamann, Mehmet Scholl’lü kadrodan bugüne aynı kaliteyle geldi; Beşiktaş da 20 yılda o kadrodan, Barcelona, Real, Inter, Liverpool, Benficalılar’dan kurulu bu kadroya. Skor katlandı, sonuç değişmedi!

Erkan, Emre, Osman, Hikmet, Mustafa’yı bilen azdır. Kadrodan kimilerini “iyi oyuncu” bilen de azdır! “Bol yabancı” kağıt üstünde mesafe azaltıyor da, esas uçurum başka: Dün Bayern 5 Alman (milli) oyuncuyla, Beşiktaş tek yerliyle sahadaydı. İki ülke futbolunun esas farkı tek tek sahadakiler değil; iyi yerli oyuncu çıkartma ve oynatabilme kapasitesi Müller!

ÖNEMLİ DERS

Yaşlı kadro, dağınık oyun ile saha içinde ve maçtan maça rotasyon sonucu alınan önemli ders!

YARA ALDI

Beşiktaş’ın “süper” denen lige dönüş kabiliyetinin de büyük yara alması!

KARTAL YİĞİT: ALDIRMA KARTAL ALDIRMA

Henüz 16. dakikada Atiba’nın büyük katkısıyla (!) Vida ‘nın gördüğü saçma sapan bir kırmızı karta rağmen Bayern Münih gibi bir deve karşı ilk yarıda ‘Kartallar’ gibi savaşan bir Beşiktaş vardı. Eksik olmasına rağmen Love’ın 19’da bomboş kaleye atamadığı gol olsa inanın Almanlar neye uğradığını şaşıracaktı.

Hüsranla biten gece, oysa tam istediğimiz gibi başlamıştı. Beşiktaş, sahasında nice Dünya devine diz çöktürmüş rakibine karşı akılcı bir taktik anlayışla sahaya çıkmıştı. Bayern Münih bu yüzden istediği gibi oyuna başlayamadı.

Şenol Güneş maç öncesi savunmaya önem vereceklerini söylemişti. Bunu da yaptı. Top Bayern’deyken savunma dörtlüsü Quaresma ve Babel’in de gelmesiyle 6 kişi oluyordu. Hatta bu sayı 7-8’e bile çıkıyordu. Plan işliyordu, kontra toplarla Talisca ve Love da Bayern’in üzerine giderek tehlike yaratıyordu.

Dakikalar ilerledikçe Bayern, Beşiktaş’ın kolay lokma olmadığını anladı. Ama Müller sevdiği karambol toplardan birini gol yapınca gardımız düştü. İlk yarı gol yemeden kapansa, Vida atılmasa, plan sonuna kadar uygulanabilirdi. Robben’in de girmesiyle ikinci bölümde Bayern kontrolü tamamen eline alıp takımımızı kalesine hapsetti. Zaten goller de arka arkaya geldi. Kartal demoralize olunca atak yapamaz hale geldik. Şenol hoca da umudunu kesmiş olacak ki Love’ın yerine Tosic’i alarak daha fazla fark yememek istedi, ancak bu da çare olamadı.

Bu sonuçtan sonra kimse bu takıma kızamaz ve eleştiremez. Oyunun tamamına yakını böylesine bir güç karşısında 10 kişi oynamak herkesin harcı değil. Eğer Beşiktaş, 11’e 11 oynamış olsa, Almanya’da rakibine kök söktürebilirdi. Maçın başında bunun sinyalini vermişti. Sonuçta Bayern Münih’e karşı oynuyorsun, bu sonuç normal olabilir. Turu kaybetse de Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde hafızalara kazındı. Önemli olan da bu.

Maçın geneline baktığımızda, ‘şu kırmızı olmasa çok farklı olurdu’ demekten de kendimizi alamıyoruz. Ah Atiba, ah Vida! Bu sonuç bizi derinden yaraladı ama ne diyelim canınız sağ olsun. Artık rövanş prestij maçına dönüştü. F.Bahçe maçının önemi bir kat daha arttı. Bize yaşattığınız her şey için teşekkürler Beşiktaş.