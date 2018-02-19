Kaybettikleri maçlardaki dikkat çeken ortak noktalar!

Bayern Münih, ismiyle oynayacağı her rakip için potansiyel tehlike fakat her takımda olduğu gibi onların da aksayan noktaları elbette ki var... Özellikle iç sahada yenilmez armadaya dönüştükleri doğru ve bu sezon aldıkları 3 mağlubiyeti de dış sahadaki maçlarda aldılar. Peki, bu mağlubiyetleri aldıkları günlerde Bayern neleri yanlış yaptı? Maça saatler kala yeşil sahanın içini konuşmaya başlıyoruz...

Bu sezon Bayern Münih'in kaybettiği puanları tek el yardımıyla gösterebiliyoruz. Aslında bu denli yenilmesi zor takıma karşı oynayacak Beşiktaş. Her teknik direktör değişikliğinde yeni gelen ismin, kötü giden takıma sihirli değnek değdirmesini herkes ister. Heycnkes de adeta Bayern'e geldiği andan itibaren sadece bunu yaptı. Ancelotti ile gece olan Bayern, Heynckes ile tekrar gündüze döndü ve yaşlı kurt, Bavyera ekibinin doğan güneşi oldu. Hali hazırda Bayern müzesinde o efsane sezonunda giydiği takım elbiseleri, camekan arkasında saklanan Jupp hoca, hem oynattığı futbol hem de güven timsali olarak Bayern Münih için çok önemli bir isim.

''TOPU VER, OYNASIN''

Bu sezon Bayern Münih'i mağlup eden üç takımın da topla oynama yüzdeleri epey düşük kaldı. Hatta bu veriye PSG de dahil durumda. Bayern'i 3-0'la geçen Paris Saint-Germain, aslında bu analizin dışında kalması gereken bir takımmış gibi gözükebilir fakat diğer kazananlar Mönchengladbach ve Hoffenheim ile kazanılan galibiyetlerdeki benzerlik, onların da bu analizin bir öznesi olmasını sağlıyor. PSG, Bayern'i devirirken %37.5, Hoffenheim %28.2, Mönchengladbach ise %28.3 topla oynama ile maçı tamamladı. Bu yüzden Avrupa'nın en yüksek pas yüzdesiyle oynayan takımlarından biri olan Bayern'i mağlup etmek veya avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek için 'topa sahip olma' çok önemli bir anekdot gibi durmuyor. Bu sebepten oynayan bir takımı durduracak bir takım profili, Şenol Güneş'in 11 tercihindeki belirleyici sebeplerden birisi olmak zorundaymış gibi duruyor. Atiba-Tolgay-Medel üçlüsü, Allianz Arena deplasmanı için doğru üçlü olarak gözüküyor. Kırılgan ve pasör bir takıma karşı bozan üçlü, avantajlı skorun altındaki temel nedenlerden birisi...

''PAS ARASI YAP, PAS BLOĞUNU BOZ''

Atiba-Tolgay-Medel üçlüsü demişken, arkasına bu başlığı bağlamak, puzzle'ın parçası tadında... Nedeni ise; bu sezon Bayern cephesinde alınan 3 mağlubiyette de rakiplerine karşı 'pas arası yapma' üstünlüğün kaybettikleri gerçeği... Özellikle bu alanda Mönchengladbach, yaptığı 20 pas arası verisiyle, Bayern'i deviren takımların arasında zirvede yer alıyor. Onu 18 pas arasıyla Hoffenheim ve 10 pas arasıyla PSG takip ediyor. Bu yüzden işleyen düzende pas bloğunu her ne kadar iyi bozan bir Beşiktaş olursa, alınacak skor da bununla doğru orantıda iyi olacaktır.

AVANTAJLI SKOR İÇİN MÜLLER VE LEWANDOWSKI'Yİ PAS AĞI DIŞINDA TUT

Bayern Münih'in bu sezon aldığı üç mağlubiyette de ilginç bir istatistik kayda geçmiş durumda. Genel olarak sezonluk pas yüzdesi %81 olan Lewandowski ve %75 olan Müller, kaybedilen maçlarda sezonluk verilerinin çok altında kaldılar. PSG maçında en çok pas hatası yapan isimlerden olan Müller, %59 pas yüzdesi ile oynadı. O maçta ise Lewa, %73 pas yüzdesi ile ortalama bir performans sergiledi. Hoffenheim maçında ise pas akışını bozmayı başaran Nagelsmann'ın öğrencileri, %59 pas yüzdesine Müller'i %68 pas yüzdesine de Lewandowski'yi mahkum ettiler. Bu açıdan Hoffenheim ile Bayern'in arasında oynanan maç, aslında 'Beşiktaş turu nasıl atlar?' sorusunun cevabı niteliğinde...

ORTALARLA YIKMAK ZOR

Bayern'e karşı kazanan takımların bir diğer ortak noktası da 'orta açma' konusunda geride kalmaları olarak gözüküyor. Özellikle Hoffenheim, neredeyse kanat atak gücünü hiç kullanmadan maçı kazandı. Maç genelinde sadece 2 orta açtılar ve kanatları neredeyse kullanmadılar. Onlara yakın bir diğer performans ise PSG'den geldi. Özellikle PSG'nin Bayern'i devirirkenki bu yüzdesi diğer ikiliye göre daha ilginç duruyor çünkü hem kanat oyuncularının kalitesi hem de belirleyici özelliklerine rağmen bu verilerde bu kadar düşük kalırken kazanmaları ilginç bir veri olarak göze çarpıyor. Bu alanda zirve ama maç genelinde geride kalan Mönchengladbach da 6 orta ile Bayern'i deviren ekiplerin en yüksek orta açan takımı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu yüzden merkezde bozan ve bozduğu oyunu hızlıca 3. bölgeye aktaran bir Beşiktaş, gol veya goller bulmanın kilit anahtarı gibi duruyor.

NEUER YOK AMA...

Ulreich var... Evet, ülke olarak çok aşina olduğumuz bir isim olmayabilir. Neuer, geriden pas oyununa yaptığı katkı ve kaleciden çok liberoymuş gibi gözükmesiyle son dönemlerde ün salmış bir isim fakat bu konuda Ulreich de Bayern'in alternatif yaratma konusunda ne kadar başarılı olduğunun yaşayan canlı örneği...

Topu oyuna sokma konusunda yüksek bir standarda sahip olan Alman eldiven, %90 ile ciddi anlamda geriden oyunu kurma konusunda bir profesör... Yediği gollerin geneli ceza sahası içinden... %72 olan Kurtarış yüzdesi, ceza sahası içinden yediği gollere bakıldığında ise %63'e kadar geriliyor. Ceza sahası dışından ise çok fazla gol yemiyor. O yüzden uzaktan şutlar bu maçta kilidi ne kadar çözer, soru işareti.