Beşiktaşlı futbolcular, Hırvat stoperin yaptığı hatalı tercihin pahalıya patladığını belirterek, “Golü yiyip 1-0 geriye düşelim, hiç önemli değil. Yeter ki maçın henüz başında 10 kişi kalmasaydık” ifadelerini kullandı. Yöneticiler ise “Bayern Münih karşısında eksik kalırsanız, böyle bir sonuca da hazır olmalısınız” yorumunu yaptı.

Allianz Arena’da Bayern Münih’e 5-0 yenilerek, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etme noktasına gelen Beşiktaş’ta karşılaşma sonrası futbolcular ve yöneticiler, Domagoj Vida’nın 16. dakikada gördüğü kırmızı kartın her şeyi alt üst ettiği görüşünü dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar, Atiba’nın hatalı pasında topa sahip olmak isterken Robert Lewandowski’yi indiren Hırvat stoperin o pozisyonda kesinlikle faul yapmaması gerektiğini ifade etti.

Maçtan sonra soyunma odasında takım arkadaşları tarafından teselli edilen Vida’nın ağzını bıçak açmazken, siyah-beyazlı futbolcuların, “Golü yiyip 1-0 geriye düşelim, hiç önemli değil. Yeter ki maçın başında 10 kişi kalmasaydık” diye konuştukları öğrenildi.

"FARKLI OLURDU"

Beşiktaşlı oyuncular, Bayern Münih gibi bir takıma karşı maçın henüz başında eksik kalmanın büyük bir handikap olduğuna da vurgu yaptı. Siyah-beyazlıların, “Belki 11’e 11 oynasak da yenilecektik ama en azından ikinci maç için ciddi şekilde umutlarımız olurdu. Böyle bir şanssızlık olamaz. Kırmızı karttan sonra skorda öne geçecek fırsatlar bulduk. 10 kişi kalmasaydık maçın seyri farklı olabilirdi” ifadelerini kullandıkları bildirildi.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Beşiktaşlı yöneticiler ise Atiba’nın kurbanı olan Domagoj Vida’nın büyük bir şanssızlık yaşadığı yorumunu yaptı.

"BASİRETİ BAĞLANDI"

Kendi aralarında pozisyonu değerlendiren siyah-beyazlıların, “Bayern Münih gibi bir takım karşısında 10 kişi kalırsan böyle bir sonuca da hazır olmalısın. Keşke düşürmeseydi ama basireti bağlandı demek ki. Kırmızı karttan sonra tüm planlar bozuldu. Ancak bu takımı yine de alkışlamak lazım. Gruptan namağlup çıktık. Tüm Avrupa bizi konuştu. Yedeklerimizle Leipzig’i yendik. Bu çocuklar bizi ligde yine şampiyon yapacak” diye konuştukları aktarıldı.