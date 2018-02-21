Grup aşamasını namağlup tamamlayan 4 takımdan biri olan Beşiktaş, tarih yazdığı aşamadan sonra çeyrek final için Bayern Münih'in konuğu oldu. 16. dakikada Domagoj Vida'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Kara Kartal, Bayern Münih'e direnemedi ve sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, en büyük üzüntüsünün, skor ne olursa olsun kafa kafaya oynayamamaları olduğunu dile getirdi.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla, hak ederek buraya geldik. Devreye kadar direnmeye çalıştık, devre sonunda gol gelince daha rahat oynadı rakip."

"2. yarının bir bölümünden sonra düşmeye başladık, bu da skora olumsuz yansıdı. Bizim için kötü bir sonuç oldu, üzgünüz. Daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik ama olmadı.

"Özellikle hücuma çıkarken top kaybı yapıp kırmızı gördüğümüz pozisyon, istediğimiz bir şey değildi ama oluyor böyle şeyler. Daha dikkatli olmalıydık. Hem rakip sahada kendi oyunumuzu gösteremedik, hem de atak yapmalarına izin vermek durumunda kaldık."

"Skor ne olursa olsun kafa kafaya oynamak isterdik ama 15. dakikada 10 kişi kalmış bir takımla bunu yapabilmek zordu. Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok çünkü kendi oyunumuzu oynamak istedik, gücümüz yetmedi. Başka sebeplerle kendimizi avutmak istemiyoruz. Bugün daha iyi futbol oynayabilecek bir ortamımız olmadı, bunu sağlayamadık."

"Lig ayrı bir yarışma, Şampiyonlar Ligi ayrı bir yarışma. Takımın direncine, inancına asla bir şey söyleyemem. Onlarla hep gurur duydum, bugün de gurur duyuyorum. Bugün, özellikle ilk 15 dakikadan sonra iyi niyetle savaşmaları da yetmeyecekti."

"Bayern'in hedefi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ligi kazanmak için kadro kurmuyor, ligi kazanmak onlar için rutin hale gelmiş zaten. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kadro kuruyorlar. Biz, iyi bir takıma karşı kendimizi test etme şansımızı kaybettik."

"Hem kendi oyunumuzu gösteremedik hem de rakibin atak yapmasına izin vermek zorunda kaldık. Skor ne olursa olsun kafa kafaya oynamak istedik ama olmadı. En çok üzüldüğümüz şey bu."