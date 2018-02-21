Grup aşamasını namağlup tamamlayan 4 takımdan biri olan Beşiktaş, tarih yazdığı aşamadan sonra çeyrek final için Bayern Münih'in konuğu oldu. 16. dakikada Domagoj Vida'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Kara Kartal, Bayern Münih'e direnemedi ve sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'ın Portekizli stoperi Pepe, maç sonrasında değerlendirmede bulundu.

Bayern Münih gibi maçların zorlu olduğunu dile getiren Pepe, "Bu maçlar üst seviyedeki maçlar. 10 kişi oynadığınız zaman size pahalıya patlayabilir, bugün de bu oldu. Hata bize pahalıya patladı. Buna rağmen sahada kalanlar olarak çok çalıştık, mücadele ettik. 11'e 11 oynasaydık çok farklı bir sonuç çıkabilirdi." ifadelerini kullandı.